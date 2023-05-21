Циципас просил маму покинуть матч с Медведевым из-за разговоров на русском языке

Греческий теннисист Стефанос Циципас во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме с россиянином Даниилом Медведевым попросил свою маму Юлию Сальникову покинуть стадион.

«Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, потому что Медведев мог понять её слова. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — сообщил комментатор Ник Лестер.

Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.

Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.