Циципас просил маму покинуть матч с Медведевым из-за разговоров на русском языке
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«Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, потому что Медведев мог понять её слова. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — сообщил комментатор Ник Лестер.
Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.
В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.
Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.