Кафельников: результаты Медведева на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил результаты российского теннисиста Даниила Медведева на грунтовом покрытии.

«Медведеву нужно будет стараться играть на 100%, если он хочет победить в турнире. Действительно, Медведев сейчас производит хорошее впечатление. Его результаты на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне. И теперь — очередной финал турнира серии «Мастерс», — приводит слова Кафельникова Газета.Ru.

Он также подчеркнул, что в финальном матче у теннисистов равные шансы.

Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.

Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.