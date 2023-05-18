«Прогресс очевиден»: Медведев отомстил за Рублёва и вышел в полуфинал «Мастерса» на грунте

Даниил Медведев впервые за четыре года добрался до полуфинала «Мастерса» на грунте. На турнире в Риме он легко расправился с обидчиком Андрея Рублёва — Янником Ханфманом. Россиянин позволил немцу взять всего четыре гейма. По оценке экспертов, после вылета испанца Карлоса Алькараса у третьей ракетки мира есть хорошие шансы впервые победить на нелюбимом покрытии: пока на его счету 18 трофеев на харде и один — на траве.

Грунтовые соревнования — пока не самые любимые для Даниила Медведева. Из 19 титулов ещё ни один не был завоёван теннисистом на этом покрытии. На «Мастерсах» ему лишь раз удавалось дойти до полуфинала в Монте-Карло, а на «Ролан Гаррос» — только до 1/4. Однако в этом сезоне россиянин, похоже, имеет хорошие шансы улучшить свои результаты.

На предыдущем турнире в Мадриде он впервые дошёл до четвёртого круга, хотя ранее ему удавалось добираться только до третьего. А в Риме и вовсе произошёл настоящий прорыв. Ранее в столице Италии спортсмен не выиграл ни одного матча: даже будучи сеяным в 2021 году, в первой же встрече он уступил Аслану Карацеву.

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Но «римское проклятие» наконец удалось снять. Россиянин уже дошёл до полуфинала, повторив достижение четырёхлетней давности на грунтовых «Мастерсах». Причём сделал это достаточно уверенно и против опасных соперников. Но если во втором круге Даниил встречался с таким же любителем харда, финном Эмилем Руусувуори, то далее теннисиста ждал куда более серьёзный оппонент — Бернабе Сапата-Миральес.

Испанец занимает 38-е место в рейтинге ATP и отлично чувствует себя на грунте: за последний год он выиграл на этом покрытии 63% матчей. Поэтому неудивительно, что именно Сапата-Миральес интереснее и острее действовал в начале встречи и взял первый сет. Но Медведев не расклеился. Напротив, он сумел наладить свою игру: стал более изобретательным и, что самое главное, вернул первую подачу. В итоге за россиянином остались две следующие партии — 6:1, 6:3.

Настоящая битва Даниила ждала в четвёртом круге. В соперники ему достался хорошо знакомый Александр Зверев. Только в этом году они встречались дважды, и оба противостояния получались очень упорными и длились почти по три часа. В Риме Медведев неожиданно легко взял первый сет (6:2), а во втором заставил болельщиков понервничать, проиграв в середине партии свою подачу после 40:0. Однако затем, немного поругавшись с болельщиками, он всё же довёл дело до тай-брейка, который спокойно выиграл.

В четвертьфинале россиянину предстояло сразиться с ещё одним представителем Германии, малоизвестным Янником Ханфманом. 31-летний теннисист пока не завоевал ни одного титула ATP, лишь дважды за всю карьеру дойдя до финалов грунтовых турниров. В Риме же немец неожиданно продемонстрировал феноменальную игру.

Попав в основную сетку «Мастерса» через квалификацию, 101-я ракетка мира выбил из борьбы сильных грунтовиков Николаса Джарри и Марко Чеккинато, а также двух теннисистов из топ-10 рейтинга ATP: Тейлора Фритца и Андрея Рублёва, который в третьем сете вновь не справился с собой психологически и даже получил от судьи предупреждение за нецензурную лексику.

Однако на первой ракетке России победное шествие Ханфмана всё же завершилось. Даниил в матче был более хладнокровен, чем его друг и соотечественник Рублёв, хотя и был неидеален: восемь двойных и 13 невынужденных ошибок.

Первый сет начался с двух брейков. Сначала Медведев под ноль взял подачу соперника, а затем на своей допустил две двойные и, по сути, подарил немцу очко. Неудача взбодрила Даниила, он выиграл четыре гейма подряд, сделав счёт 5:1, и далее уже своего не упустил.

Второй сет начался с очка россиянина на приёме и упорной борьбы на его подаче, но на этот раз Ханфман не смог сразу же сделать обратный брейк. В итоге Медведев вновь создал комфортный для себя задел и довёл дело до победы — 6:2.

У россиянина по итогам матча больше активно выигранных очков (23—19) и эйсов (8—0), а также хорошая статистика на первой подаче, хотя процент попадания всего 55%. Он наконец-то начал более остро действовать, чего теннисисту не хватало, в частности, в Мадриде и Монте-Карло в этом сезоне.

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«Я знал, что должен как можно больше попадать в корт, ведь у него агрессивный стиль игры. (Было ясно, что. — RT) ты не так часто сможешь навязывать свою игру — инициатива будет в основном у него. Нужно действовать глубоко и вынуждать его промахиваться. Может, он провёл не лучший свой матч, но что поделаешь: не может каждая встреча быть лучшей, и я рад, что смог нейтрализовать его атакующую игру», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

По мнению победительницы трёх турниров Большого шлема в парном разряде Елены Весниной, прогресс Даниила на грунтовом покрытии заметен и у него хорошие шансы завоевать трофей в Риме.

«Да, Медведеву не нравится грунт, он об этом всем уже сообщил. Но Даня — профессионал, который ненавидит проигрывать. Прогресс в игре на грунте очевиден, он стал гораздо увереннее чувствовать себя на этом покрытии. После вылета Алькараса у Медведева шикарные шансы победить на «Мастерсе», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Не менее важен и тот факт, что россиянин вышел на пик формы непосредственно перед «Ролан Гаррос», который стартует уже на следующей неделе. А в отсутствие «короля грунта» Рафаэля Надаля, досрочно завершившего сезон из-за травмы, можно замахнуться и на победу в турнире Большого шлема. Но сначала надо успешно завершить выступление в Риме.