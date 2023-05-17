Тарпищев считает, что Кудерметова способна выйти в финал теннисного турнира в Риме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова может пробиться в финал турнира в Риме.

«Кудерметова нормально играет, и если будет играть в свой теннис, то должна быть в финале. Но ей нужна стабильность, чтобы на больших скоростях нервная система выдерживала напряжение. По качеству же игры в Риме для себя она играет очень хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале россиянка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Украинка Калинина смогла переиграть бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Матч между Кудерметовой и Калининой пройдёт 19 мая.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв психологически устал.