Тарпищев: Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв психологически устал.

«Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы. Надо собираться, набирать к Открытому чемпионату Франции. То, что он матом орал, значит, трещит нервная система и нужно передохнуть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

В следующем круге немец встретится с Даниилом Медведевым.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев показывает хороший результат на турнире «Мастерс» в Риме.