Тарпищев: Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы
- AP
- © Antonietta Baldassarre
«Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы. Надо собираться, набирать к Открытому чемпионату Франции. То, что он матом орал, значит, трещит нервная система и нужно передохнуть», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.
В следующем круге немец встретится с Даниилом Медведевым.
Ранее Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев показывает хороший результат на турнире «Мастерс» в Риме.