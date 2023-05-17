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Тарпищев: Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв психологически устал.
Тарпищев: Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы
  • AP
  • © Antonietta Baldassarre

«Рублёв устал психологически, он уже перешёл пик формы. Надо собираться, набирать к Открытому чемпионату Франции. То, что он матом орал, значит, трещит нервная система и нужно передохнуть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

В следующем круге немец встретится с Даниилом Медведевым.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев показывает хороший результат на турнире «Мастерс» в Риме.

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