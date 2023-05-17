Тарпищев: Медведев играет на турнире «Мастерс» в Риме лучше, чем в прошлый раз
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- © Manu Fernandez
«Задача у Дани в Риме простая — надо продолжать нарабатывать больше технико-тактических вариантов на грунте, готовиться к Открытому чемпионату Франции. Для себя Медведев играет хорошо, лучше, чем в прошлый раз на этом турнире», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в матче четвёртого круга. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.
В следующем круге россиянин встретится с немцем Янником Ханфманом.
Ранее Тарпищев высказал мнение, что Вероника Кудерметова способна на большее в туре Женской теннисной ассоциации.