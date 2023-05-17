Тарпищев: Медведев играет на турнире «Мастерс» в Риме лучше, чем в прошлый раз

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев показывает хороший результат на турнире «Мастерс» в Риме (Италия).

«Задача у Дани в Риме простая — надо продолжать нарабатывать больше технико-тактических вариантов на грунте, готовиться к Открытому чемпионату Франции. Для себя Медведев играет хорошо, лучше, чем в прошлый раз на этом турнире», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в матче четвёртого круга. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

В следующем круге россиянин встретится с немцем Янником Ханфманом.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что Вероника Кудерметова способна на большее в туре Женской теннисной ассоциации.