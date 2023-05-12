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Тарпищев: Кудерметова играет на уровне первой десятки рейтинга WTA

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Вероника Кудерметова способна на большее в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Если с нервами справляется, то спокойно играет на уровне первой десятки», — цитирует Тарпищева ТАСС.

26-летняя Кудерметова 11 мая нанесла поражение испанке Нурии Парризас-Диас в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме (Италия). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:2. Её следующей соперницей станет соотечественница Анастасия Потапова.

Кудерметова занимает 12-е место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).







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