Тарпищев: Кудерметова играет на уровне первой десятки рейтинга WTA
«Если с нервами справляется, то спокойно играет на уровне первой десятки», — цитирует Тарпищева ТАСС.
26-летняя Кудерметова 11 мая нанесла поражение испанке Нурии Парризас-Диас в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме (Италия). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:2. Её следующей соперницей станет соотечественница Анастасия Потапова.
Кудерметова занимает 12-е место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).