Внезапный прорыв: Карацев и Кудерметова впервые в карьере добрались до полуфинала «Мастерса»

Аслан Карацев впервые в карьере пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс». За последние 12 дней он одержал семь побед, в том числе оставил не у дел сразу трёх сеяных, включая третью ракетку мира Даниила Медведева. За выход в финал россиянин сразится с Ян-Леннардом Штруффом. В свою очередь, Вероника Кудерметова также обновила личный рекорд, установленный год назад в Мадриде: она убрала со своего пути четырёх соперниц подряд в основной сетке, пока ей не преградила путь Ига Свёнтек.

Возвращение прежнего Карацева

Аслан Карацев шаг за шагом выбирается из игровой и психологической ямы, в которой оказался в прошлом сезоне. Теннисист, некогда занимавший 14-ю строчку мирового рейтинга, откровенно не блистал результатами, уступая средним и слабым соперникам. В итоге к старту турнира серии «Мастерс» в Мадриде он подошёл в статусе 121-й ракетки мира и вынужден был пробиваться в основную сетку через квалификацию.

С этой задачей россиянин уверенно справился, а своими дальнейшими результатами немало удивил экспертов и болельщиков. 29-летний уроженец Владикавказа начал выступление с уверенной победы над Ласло Дьере, а затем последовательно отправил на отдых трёх сеяных игроков: Ботика ван де Зандсхулпа, Алекса де Минора и даже третью ракетку мира Даниила Медведева.

Причём лишь в игре с австралийцем Аслану понадобилось три сета — с остальными противниками он расправлялся в двух. В каждом из своих матчей россиянин демонстрировал чрезвычайно высокий уровень активно выигранных очков. Так, соотечественника он по этому показателю и вовсе переиграл вчистую — 28:12.

В таком же ключе Карацев действовал и в четвертьфинальном поединке с Чжан Чжичжэнем. Соперник, хотя и занимал до старта турнира лишь 99-е место в рейтинге, также провёл его феноменально и заставил зачехлить ракетки Дениса Шаповалова, Кэмерона Норри и Тейлора Фритца. Однако встреча с Асланом не сулила китайцу лёгкой прогулки.

«Открою вам секрет. У нас была тренировка, на которой я проиграл Карацеву со счётом 0:6. Я выложусь по максимуму. Здесь все великолепные и выдающиеся игроки. У всех очень хорошие результаты. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — делился теннисист накануне игры.

В итоге россиянин в самом деле превзошёл соперника по всем основным компонентам: он стабильнее подавал первым мячом, сделал больше эйсов (6 против 4), а также продемонстрировал 100%-ную реализацию выходов к сетке (12 из 12). По активно выигранным мячам же преимущество Карацева получилось подавляющим — 29:11.

Таким образом, Аслан стал единственным теннисистом в истории, которому удавалось добираться до полуфиналов «Мастерса» и Большого шлема, пройдя через горнило квалификации. Как известно, в 2021 году россиянин сенсационно остановился в шаге от решающего матча на Открытом чемпионате Австралии.

К слову, на «Мастерсах» Карацев до этого так далеко не забирался ни разу. А в истории мадридского турнира был лишь один квалифай, доходивший до полуфинала: Фабрис Санторо в 2002 году.

«Я доволен своей формой. Снова вышел на пик. Играю хорошо и чувствую себя так же. Начиная с квалификации каждый новый матч сложнее предыдущего, поэтому в психологическом плане нужен всё более хороший настрой — просто так соперник тебе очки не отдаст, поэтому нужно самому быть начеку. Теперь важно хорошенько восстановить силы», — поделился российский теннисист после матча.

Благодаря мощной серии, которая теперь составляет семь побед, Карацев поднимется в новом рейтинге ATP как минимум на 70 строчек.

«Этот год я начинал в топ-100, потом опустился в рейтинге, проиграл несколько матчей. Нужно продолжать двигаться дальше и верить (в себя). У меня за спиной команда, которая всегда поддерживает и верит в меня», — подчеркнул Аслан.

Эксперты высоко оценили выступление россиянина. Так, по мнению Анны Дмитриевой, Карацев вернулся на тот уровень, который демонстрировал в 2021 году, когда навёл шороху в Мельбурне.

«Всё-таки сейчас он нашёл форму, которую потерял на несколько лет. Видно, что Карацев хорошо готов физически. Он всё время у мяча, налажена техника, замечательный бэкхенд. У него появилась уверенность, которая была потеряна: он проигрывал каждому. Карацев поздно вошёл в тур, поэтому уверенность для него на первом месте», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

По мнению Шамиля Тарпищева, высокие результаты теннисиста обусловлены возобновлением работы с тренером Егором Яцыком. Он попрощался с ним в конце 2021 года, но после серьёзных неудач осенью 2022-го вернулся к специалисту. В свою очередь, Андрей Ольховский особо отметил моральную устойчивость Карацева.

«Великолепный турнир от Аслана. Он показывает хороший и уверенный теннис. Что мне нравится — стал играть более устойчиво психологически, нет больше таких провалов по игре. На мой взгляд, потому и появилась уверенность в своих силах, из-за чего попадаешь куда нужно и когда надо. Аслан сейчас на кураже. Это его лучший турнир с 2021 года. Его очень хорошая игра вселяет оптимизм», — подчеркнул бывший теннисист.

Соперником Карацева по полуфиналу стал Ян-Леннард Штруфф, которого россиянин уже обыгрывал в рамках квалификации к этому турниру. Немец попал в основную сетку как лаки-лузер и довольно легко добрался до полуфинала. Его турнирный путь не был излишне тернистым — до четвертьфинала Ян-Леннард не встретил игроков даже из первой тридцатки, зато потом одолел пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

Прогресс Кудерметовой

Вероника Кудерметова стала единственной россиянкой, которой удалось добраться до полуфинала в Мадриде. Для неё, как и для Карацева, это лучшее достижение на «Мастерсах» в карьере. Но путь Вероники на турнире был куда более тернистым, чем у соотечественника. Во всех прошедших матчах ей пришлось провести на корте по три сета, причём встречи с Анастасией Потаповой и Дарьей Касаткиной длились по три часа. Интересный факт: в каждой встрече 26-летняя уроженка Казани неизменно выигрывала первый сет, затем проигрывала второй и лишь в третьем вырывала победу.

Оборвалась эта серия лишь в полуфинальной встрече с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Россиянка с ходу отдала свою подачу сопернице и, как ни старалась, не смогла выправить положение в сете. Лишь один брейк-пойнт заработала Вероника, притом что польская теннисистка продемонстрировала удручающе низкий процент первой подачи — 39. Но даже со второго мяча Ига выиграла 9 из 14 розыгрышей.

Не поменялся ход встречи и во втором сете. Свёнтек полностью вела игру, раз за разом разводя по углам мяч и соперницу. Кудерметова же допускала слишком много ошибок, в том числе двойных, в ключевые моменты. Для победы польке хватило всего 1 часа 20 минут.

Но, несмотря на поражение, этот турнир Кудерметова смело может занести себе в актив. Она, как и Карацев, справилась со спадом результатов, который, впрочем, был не таким затяжным, как у соотечественника. Вероника успешно провела прошлый сезон и впервые в карьере отправилась на перерыв в топ-10 мирового рейтинга, однако в этом году дела у россиянки шли не так хорошо, как хотелось бы. До Мадрида лучшими её результатами были полуфиналы в Аделаиде и Дохе, а в целом ряде турниров она выбывала из борьбы после первого же матча.

Выступление в Испании на этом фоне стало глотком свежего воздуха, который позволил спортсменке поправить турнирное положение: в обновлённом рейтинге россиянка поднимется на четыре позиции и займёт девятую строчку.