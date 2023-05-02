Кафельников: Карацев начал играть гораздо увереннее, но петь дифирамбы пока не стоит

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе российского теннисиста Аслана Карацева в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«По одному успешному турниру не нужно судить. Ещё рано петь дифирамбы. Но точно можно сказать, что Карацев начал играть гораздо увереннее, чем последний год. Аслану нужно закреплять этот успех», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Карацев победил соотечественника Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Тейлор Фритц (США) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде.