Кафельников: Карацев начал играть гораздо увереннее, но петь дифирамбы пока не стоит
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«По одному успешному турниру не нужно судить. Ещё рано петь дифирамбы. Но точно можно сказать, что Карацев начал играть гораздо увереннее, чем последний год. Аслану нужно закреплять этот успех», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Карацев победил соотечественника Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Тейлор Фритц (США) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде.