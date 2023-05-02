Кафельников: Карацев начал играть гораздо увереннее, но петь дифирамбы пока не стоит

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе российского теннисиста Аслана Карацева в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Кафельников: Карацев начал играть гораздо увереннее, но петь дифирамбы пока не стоит
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«По одному успешному турниру не нужно судить. Ещё рано петь дифирамбы. Но точно можно сказать, что Карацев начал играть гораздо увереннее, чем последний год. Аслану нужно закреплять этот успех», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Карацев победил соотечественника Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Тейлор Фритц (США) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде.

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