Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кудерметова — о победе над Пегулой: очень счастлива и горжусь собой

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Кудерметова — о победе над Пегулой: очень счастлива и горжусь собой
  • AFP

«Очень счастлива и горжусь собой, так как я играла по три сета в каждом матче. Все игры до этого длились почти по три часа, а сегодняшняя всего два. Чувствую себя свежей!» — цитирует Кудерметову пресс-служба WTA.

Кудерметова одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За выход в финал российская спортсменка сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Петра Мартич (Хорватия).

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева назвала 16-летнюю Мирру Андрееву ярким явлением, но призвала не злоупотреблять восторгами в её адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить