Кудерметова — о победе над Пегулой: очень счастлива и горжусь собой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

«Очень счастлива и горжусь собой, так как я играла по три сета в каждом матче. Все игры до этого длились почти по три часа, а сегодняшняя всего два. Чувствую себя свежей!» — цитирует Кудерметову пресс-служба WTA.

Кудерметова одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За выход в финал российская спортсменка сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Петра Мартич (Хорватия).

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