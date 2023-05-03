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Дмитриева призвала не злоупотреблять восторгами в адрес 16-летней теннисистки Андреевой

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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева назвала 16-летнюю Мирру Андрееву ярким явлением, но призвала не злоупотреблять восторгами в её адрес.
Дмитриева призвала не злоупотреблять восторгами в адрес 16-летней теннисистки Андреевой
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, Мирра — очень яркое и приятное явление. Но пока правильно её оценивать нельзя, а также не надо выдавать слишком много авансов, это может её сбить. Она находится в хороших руках, с ней работают всерьёз. По тому, что видела в Мадриде, могу сказать, что чисто теннисные данные у неё великолепные», — цитирует Дмитриеву РИА Новости

Она также отметила, что у юной теннисистки есть игровое чутьё, физические данные, а также устойчивый характер и умение предугадывать. По её словам, главное — не злоупотреблять восторгами в адрес спортсменки и дать ей спокойно развиваться. 

Андреева дошла до 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 1:6. 16-летняя россиянка занимает 194-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что рано сравнивать Андрееву с Шараповой.

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