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Тарпищев заявил, что рано сравнивать Андрееву с Шараповой

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Тарпищев заявил, что рано сравнивать Андрееву с Шараповой
  • РИА Новости

«Для своего возраста Андреева, безусловно, хорошо сыграла. На сегодня результат отличный, но, увы, у молодёжи большой процент подающих надежды потом пропадает. Пока нет никаких гарантий, что Мирра станет топовой теннисисткой. Надо продолжать работать, надо прогрессировать, пока она молодец», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Однако, по его мнению, не стоит сравнивать 16-летнюю россиянку с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

«Только дилетанты сравнивают Андрееву с Шараповой. Подождём, время есть, но задел Мирра сделала хороший», — подытожил он.

Андреева дошла до 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 1:6.

Ранее сообщалось, что Андреева установила рекорд турниров WTA 1000.

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