Теннисист Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень
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«Я доволен своим состоянием, вернулся на топ‑уровень. Начиная с квалификации, матч за матчем становится всё сложнее, поэтому психологически нужно быть на высоте. Соперник не раздаёт очки, нужно брать их самому», — цитирует Карацева пресс-служба ATP.
Россиянин победил Чжана со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Алькарасу и не смог пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.