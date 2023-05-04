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Теннисист Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень

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Российский теннисист Аслан Карацев высказался о своей победе над китайцем Чжан Чжичжэнем в четвертьфинальном матче серии «Мастерс» в Мадриде.
Теннисист Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень
  • Gettyimages.ru

«Я доволен своим состоянием, вернулся на топ‑уровень. Начиная с квалификации, матч за матчем становится всё сложнее, поэтому психологически нужно быть на высоте. Соперник не раздаёт очки, нужно брать их самому», — цитирует Карацева пресс-служба ATP.

Россиянин победил Чжана со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Алькарасу и не смог пробиться в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.

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