«Ничего себе, они меня знают?»: 15-летняя россиянка Андреева произвела фурор на турнире серии «Мастерс» в Мадриде

15-летняя россиянка Мирра Андреева сенсационно пробилась в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В стартовом матче она обыграла финалистку Открытого чемпионата США 2021 года Лейлу Фернандес, а во втором раунде оставила не у дел 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю. В социальных сетях теннисистку называют феноменом и второй Марией Шараповой, а эксперты хвалят её за психологическую устойчивость. Между тем следующий матч в Испании теннисистка проведёт с Магдой Линетт в свой день рождения.

Вполне возможно, что на теннисном небосклоне загорелась новая звезда. 15-летняя Мирра Андреева сотворила настоящую сенсацию на турнире WTA 1000 в Мадриде, с ходу пробившись в третий круг. Спортсменка, получившая от организаторов уайлд-кард в основную сетку соревнований, в стартовом матче более чем уверенно разобралась с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес — 6:3, 6:4. Таким образом, россиянка впервые в карьере одержала победу на взрослом профессиональном уровне. В октябре прошлого года она пробовала силы на турнире WTA в Монастире, но успеха не добилась, проиграв соотечественнице Анастасии Потаповой.

Теперь же Андреева стала лишь третьей теннисисткой в истории, которая смогла взять матч на «Мастерсе» в возрасте 15 лет. А обыграть при этом игрока из топ-50 ранее смогла лишь американка Катрин Беллис в 2015 году. Мирра, к слову, впервые в карьере играла с соперницей такого ранга, однако это её ничуть не смутило. По словам теннисистки, она старалась действовать ровно и по возможности вести игру.

«Она [Фернандес] мне нравится как теннисистка и как человек, было приятно играть вместе. По ходу матча ни разу и не вспомнила, что она была финалисткой US Open. Хотела получить удовольствие от игры», — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Но на этом россиянка не остановилась: уже на следующий день она выдала ещё один невероятный матч и отправила отдыхать 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю, которая в качестве сеяной начинала выступление со второго круга. Встреча заняла более двух часов и завершилась в двух сетах — 7:6, 6:3.

«Я немного удивлена, но мне все говорили, что они играют на том же уровне, просто более стабильно», — отметила после матча россиянка.

Выступление юной теннисистки вызвало восторг как у отечественных, так и у зарубежных специалистов. Социальные сети переполнены комплиментами в адрес Андреевой, а некоторые любители тенниса сравнивают её с Марией Шараповой, которая в 17 лет выиграла Уимблдон.

Сама Мирра пока только осваивается в мире большого тенниса, испытывая по-детски восторженные эмоции от нахождения в окружении известных спортсменов.

«Я чувствую себя немного странно, потому что это мой второй турнир WTA — первый был в Монастире, но там было не очень много известных игроков. Здесь я почти каждый день вижу Энди Маррея, Даниила Медведева и всех игроков с моей родины. Они со мной здороваются, а я думаю: «Ничего себе, они меня знают?» — рассказала россиянка.

Трёхкратная победительница турниров Большого шлема в паре Елена Веснина между тем назвала Андрееву настоящим феноменом. По её словам, Мирра — невероятно талантливая и трудоспособная девочка, которая только начинает набирать обороты.

«Третий круг «Мастерса» в 15 лет — шикарный результат! Но это же ещё не всё. Я уверена, что у Мирры есть хорошие шансы пройти и в четвёртый круг. Андреева показывает очень взрослый теннис, отлично двигается. Такие большие победы в таком возрасте говорят о том, что у неё очень сильная нервная система», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Как бы ни сложились дела у Андреевой в Мадриде, турнир уже можно занести ей в актив, как и первую половину сезона в целом. Серия побед Мирры на сегодняшний день составляет 15 матчей, а соотношение с поражениями 20-1. В апреле россиянка выиграла два подряд турнира ITF самой высокой категории — «шестидесятитысячники» — в швейцарских городах Беллинцона и Кьясо. И пока она единственная, кто смог взять несколько таких титулов в возрасте до 16 лет. Всего в активе россиянки их три — также она победила в Мейтаре в 2022 году.

Кроме того, многим памятен драматический финал юниорского Australian Open в январе, где сошлись Андреева и ещё одна россиянка, Алина Корнеева. Девочки не просто соотечественницы, но ещё и подруги, а также партнёрши — выступают вместе в паре. Матч получился невероятно зрелищным и напряжённым, спортсменки провели на корте 3 часа 18 минут, а по окончании встречи разрыдались во время обмена рукопожатиями у сетки. Победительницей той игры вышла Корнеева, а Андреева очень тяжело переживала неудачу, не могла прийти в себя вплоть до официального награждения и с трудом произнесла речь.

А начался путь в большой спорт для Андреевой в Красноярске, где она и родилась. Причём теннисом занималась старшая сестра спортсменки Эрика, а саму Мирру поначалу мама просто брала с собой на корт, когда отводила на тренировки старшую дочь. Но постепенно обучать мастерству обращения с ракеткой стали и младшую сестру.

«На самом деле, я не выбирала этот вид спорта. Его выбрала за меня мама. Я рада, что она это сделала, потому что, честно говоря, когда мои тренеры дают мне пять дней отдыха, я не могу думать ни о чём другом, кроме тенниса. Я действительно очень рада, что мама его выбрала, потому что чувствую, что здесь моё место», — признаётся Андреева.

Позже семья перебралась в Сочи, а в прошлом году решилась на ещё более кардинальные перемены. Теперь сёстры Андреевы тренируются в Канне под руководством Жана-Рене Лиснара и Жана-Кристофа Фореля, который не так давно работал ещё с одним теннисным вундеркиндом — Коко Гауфф.

Как рассказывает Мирра, сестра всегда была для неё примером и главным мотиватором в спорте, но при этом девушки много лет не играют друг против друга на тренировках. Жребий турниров также давно не сводил их вместе, поэтому сейчас им даже сложно представить, чем бы закончился такой семейный поединок. Говоря о манере игры каждой, Андреева-младшая сравнила себя с Онс Жабер, а Эрику — с Игой Свёнтек.

«Думаю, что сначала может победить Эрика, потому что у неё больше опыта. Но мы очень хорошо знаем, как играет каждая из нас. Если я буду выполнять дроп-шоты, она секунд за 20 начнёт бежать [к сетке], потому что знает, что я пытаюсь сделать», — пошутила по этому поводу Мирра.

А пока ближайшей соперницей Андреевой в Мадриде станет Магда Линетт. Их встреча состоится 29 апреля, в день рождения Мирры — ей исполнится 16 лет. И главный подарок к празднику может преподнести себе она сама.