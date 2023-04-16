Впервые в карьере: Рублёв отыгрался с 1:4 в решающем сете и стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Андрей Рублёв впервые в карьере победил на турнире серии «Мастерс». В финале соревнований в Монте-Карло на грунте он взял верх над Хольгером Руне, ранее остановившим Даниила Медведева. При этом российский теннисист уступал по ходу решающей партии со счётом 1:4, но проявил характер, выиграл две оставшихся подачи датчанина из трёх и склонил чашу весов на свою сторону. Этот титул стал для шестой ракетки мира первым в 2023 году и 13-м в карьере.

«Мастерс» в Монте-Карло стал для многих теннисистов первым в этом году турниром на грунте, к которому спортсмены относятся по-разному. Так, Даниил Медведев всегда откровенно признаётся, что ему не нравится играть на земле и траве. Тем не менее, спортсмен старается прибавлять. В этот раз в Монако он даже добрался до четвертьфинала.

Значительно лучше начал выступление Андрей Рублёв. В отличие от соотечественника он, как и в 2021-м, дошёл до решающего матча. Путь к нему получился непростым. Сначала теннисист в трёх сетах выбил из борьбы Карена Хачанова, в последнее время набравшего форму и даже впервые в карьере сыгравшего в полуфинале Australian Open, а затем справился с неудобным для себя соперником — Тейлором Фритцем: американец брал верх в трёх последних противостояниях, но в Монте-Карло капитулировал.

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За титул Андрею предстояло сражаться с юным талантом Хольгером Руне, вместе с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером недавно ворвавшимся в элиту мирового тенниса. На счету 19-летнего датчанина пока не так много титулов. Он завоевал трофеи в Мюнхене и Стокгольме, а громко заявил о себе на «Мастерсе» в Париже, когда оказался сильнее пяти спортсменов из топ-10 рейтинга ATP, победив самого Новака Джоковича.

В данный момент Руне и сам входит в десятку сильнейших, и в Монте-Карло вновь заставил говорить о себе. Правда, не только благодаря хорошей игре (он взял верх над Маттео Береттини, Медведевым и Синнером). Хольгер во время противостояния с Янником провоцировал публику и пытался создать конфликтные ситуации между зрителями и своим боксом, что явно не понравилось итальянцу. Он холодно пожал датчанину руку, а потом отказался комментировать поступок оппонента. Руне же объяснил эпатажное поведение желанием сделать теннис более интересным для болельщиков.

В финале турнира в Монте-Карло никто и без выходок юноши не должен был заскучать. Всё-таки и Рублёв отличается эмоциональностью: может разбить ракетку о корт или колено. К тому же последний матч между теннисистами получился очень напряжённым. Андрей победил в четвёртом круге Australian Open. Тогда спортсмен уступал в пятом сете — 2:5, но спасся, отыграв при 5:6 два матчбола на своей подаче, а затем на решающем тай-брейке горел 0:5, однако в итоге всё же прошёл дальше.

Встреча в Монте-Карло получилась не менее «валидольной». На первой же подаче Рублёва завязалась борьба, однако сделать брейк Хольгер сумел только в шестом гейме, замучив соперника укороченными. Впрочем, Андрей сразу же выровнял ситуацию, хотя и пришлось непросто: он взял очко на приёме только с пятой попытки.

Затем обстановка на корте немного успокоилась, а два своих гейма россиянин и вовсе выиграл под ноль, но в решающий момент ему не хватило хладнокровия. При счёте 6:6 на подаче отечественный спортсмен совершил две невынужденные ошибки: сорвал кросс с бэкхенда, а затем в простой ситуации попал в сетку. Таким образом, Андрей подарил Хольгеру сетбол, которым тот сразу же и воспользовался.

Во второй партии россиянин начал действовать увереннее, и сразу взял очко на подаче соперника. Мог Андрей повести и 3:0, однако вместо этого Руне сделал обратный брейк. Рублёв с досады поругался на линию, плюнул на неё и растёр подошвой кроссовка. Эта манипуляция помогла собраться, и далее он легко выиграл четыре гейма подряд, не заметив сопротивления соперника.

Развить успех не удалось. В решающем сете Руне быстро захватил инициативу. В упорном втором гейме, по ходу которого счёт «ровно» фиксировали четырежды, хотя всё начиналось с уверенных 40:0 в пользу Рублёва, датчанин использовал первый же брейк-пойнт. Россиянин попытался отыграться, но свои шансы не использовал, и соперник повёл уже 4:1.

Андрей, будто вспомнив предыдущий матч, не опускал руки до самого конца. И Хольгер дрогнул. Он помог оппоненту взять очко на приёме, допустив две двойные, а решающей стала ошибка в 11 гейме при 5:5. Россиянин вновь заработал два брейка-пойнта, и вместо надёжных действий Руне отправил мяч в сетку при второй подаче.

Юноша так расстроился, что с досады выбил мяч на трибуны. За это он получил порцию свиста от болельщиков, но продолжил психовать и что-то жестикулировать зрителям. После предупреждения Хольгер успокоился, однако по его состоянию стало ясно, что россиянин сейчас выиграет матч. Так и произошло: Андрей заработал тройной матчбол и эйсом поставил точку в игре.

Таким образом, Рублёв впервые в карьере завоевал трофей на турнире серии «Мастерс». Для этого ему потребовалось три попытки. В 2021 году здесь же в Монте-Карло он уступил Стефаносу Циципасу, а в Цинциннати — Александру Звереву.

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«У меня слёзы. Не знаю, что сказать. Я так счастлив. Так много боролся, чтобы выиграть турнир Masters 1000. Я уступал 1:4, 0/30, затем спасал брейк-пойнты, думая, что у меня уже нет шансов на победу. Но как-то мне это удалось. В глубине души надеялся хоть на один шанс. Играл до конца. Я помню предыдущие финалы, и когда я проигрывал, думал, что у меня нет шансов, и морально я падал. Но сегодня решил: «Просто верь до конца». И это то, что я пытался сделать в третьем сете, надеясь, что у меня будет дополнительный шанс вернуться и сделать это»», — сказал Андрей.

Как отметила трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина, Рублёв в этот раз смог завоевать трофей благодаря морально-волевым качествам.

«Руне действовал потрясающе. Казалось, что в концовке не спасти этот матч, но Андрей молодец! За счёт опыта и хладнокровия смог выстоять и завершить встречу в свою пользу. Потрясающий результат Рублёва. Не могу сказать, что оба играли в свой лучший теннис. Иногда это тяжело показать в финале. Это была рабочая победа на здравом опыте», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Для Андрея это 13-й титул в карьере. Сейчас спортсмен находится на пятом месте среди теннисистов из России по количеству трофеев. Лидирует в этом списке Евгений Кафельников (26). В рейтинге ATP по итогам турнира в Монте-Карло Рублёв останется на шестой строчке.