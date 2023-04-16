Дождь не помеха: как Рублёв победил Фритца и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв одержал победу над Тейлором Фритцем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и третий раз в карьере вышел в решающий раунд соревнований престижной серии. В первой партии россиянин много ошибался и позволил американцу четырежды взять собственную подачу, но в двух последующих не дал тому сделать ни одного брейка и проиграл суммарно лишь четыре гейма. Помешать шестой ракетке мира добиться успеха не смог даже проливной дождь, из-за которого встречу прервали на полтора часа.

После не самого удачного выступления на хардовых «Мастерсах» в США, где ему дважды не удавалось преодолеть барьер четвёртого круга, Андрей Рублёв прибыл в Монте-Карло на первый в сезоне грунтовый турнир данной серии. И наверняка был намерен реабилитироваться за неудачи и как минимум повторить успех двухлетней давности. В 2021-м он добирался до финала первенства в Монако, в рамках которого уступил Стефаносу Циципасу. И схожих результатов от него вполне можно было ожидать.

И в Монте-Карло он подтвердил своё реноме одного из сильнейших специалистов по игре на грунте, хотя началось всё для него не совсем легко. В своём первом матче россиянин с ходу отдал сет 83-й ракетке мира Хауме Мунару и впоследствии был вынужден провести с ним на корте более двух часов. А потом получил в оппоненты не кого-нибудь, а соотечественника Карена Хачанова, пребывавшего в отличной форме. Пару недель назад тот добрался до полуфинала в Майами, где был бит только будущим триумфатором — Даниилом Медведевым. Однако с Рублёвым он сладить не сумел и отправился отдыхать спустя всего 90 минут. Даже на дуэль с занимающим 100-е место в рейтинге ATP Яном-Леннардом Штруффом у Андрея ушло больше времени.

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Путёвку в четвертьфинал немец заработал в сражении со вторым сеяным Каспером Руудом. И это стало далеко не единственной сенсацией турнира. К этому моменту ракетки успели зачехлить все главные фавориты, включая Новака Джоковича, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. Серб не смог справиться с малоизвестным Лоренцо Музетти, россиянин неожиданно потерпел поражение от Хольгера Руне, а грек капитулировал в битве с Тейлором Фритцем. И именно с последним из них Рублёву и предстояло сразиться за право впервые с 2021 года и третий раз в карьере сыграть в финале «Мастерса».

В преддверии матча россиянин размышлял о сильных сторонах американца, уделяя особенное внимание его мощнейшей подаче, способности агрессивно действовать с первых ударов розыгрыша и невероятной стабильности в игре. И хотя с последним пунктом у Фритца было не всё идеально на старте противостояния, эффект от двух других Рублёв ощутил.

Может показаться, что Андрей не испытывал проблем на приёме, ведь в общей сложности у Тейлора набралось всего два эйса при одной невынужденной ошибке. Но на самом деле всё было не так радужно. Пусть тот и не мог подать навылет, но регулярно выбивал соперника с корта и фактически гарантировал себе победу в розыгрышах. Так, при попадании соперником первым мячом Рублёв выиграл лишь шесть очков из 21 (29%), и именно это во многом и предопределило исход партии.

Начиналась она для Рублёва очень удачно. Он с ходу повёл с брейком и впоследствии ещё трижды преуспевал на приёме, но раз за разом помогал Фритцу возвращаться в игру. Не сказать, чтобы тот оказывал на него серьёзное давление. Просто сам россиянин допускал оплошности в простейших ситуациях: пробивал в аут из выгодного положения, исполнял несвоевременные укороченные, позволявшие американцу расстреливать его с хавкорта, а иногда просто не попадал по мячу. Именно такая осечка стоила ему гейма при счёте 5:4.

В итоге Рублёв даже не сумел довести дело до тай-брейка. Сначала он взял лишь одно очко на приёме, а потом вновь позволил Фритцу реализовать брейк-пойнт — и снова с первой попытки, как и в трёх предыдущих случаях. Шестую ракетку планеты подвёл простейший удар с форхенда, направленный далеко за заднюю линию.

Ранее в карьере Рублёва неоднократно были случаи, когда он уступал стартовую партию и так серьёзно расстраивался, что уже не мог совладать с эмоциями и навязать сопернику достойную конкуренцию. И были все основания ожидать подобного развития ситуации. Андрей смотрелся неплохо, но постоянные промахи мешали ему подтвердить своё превосходство, ещё больше выбивая из колеи.

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Однако на этот раз всё произошло с точностью до наоборот. Вместо Рублёва задёргался сам Фритц, внезапно разучившийся подавать. Во втором сете американец попадал первым мячом лишь в 41% случаев, что вкупе с четырьмя невынужденными при всего лишь одном эйсе выглядело катастрофически. И этим не мог не воспользоваться россиянин. Сам Андрей временами продолжал нервничать и позволил Тейлору заработать сразу три брейка, но не дал ему реализовать ни одного, в то время как сам трижды взял гейм на приёме и восстановил паритет.

Таким образом, судьба путёвки решалась в третьей партии, старт которой получился довольно напряжённым. Теннисисты вновь устроили аттракцион неслыханной щедрости, обменявшись брейками, и вполне могли бы продолжить в том же духе, если бы не погода. При счёте 3:2 в пользу Рублёва полил сильный дождь, а встреча была прервана.

Спортсмены вернулись на корт лишь спустя полтора часа. И хотя изначально складывалось ощущение, что эта пауза должна пойти на пользу потерпевшему фиаско во второй партии Фритцу, лучше перерывом воспользовался Рублёв. После него он ещё дважды взял подачу оппонента, отдав ему лишь один гейм. И хотя Тейлор отчаянно сопротивлялся и отыграл сразу три матчбола, в конце концов он сдался. С четвёртой попытки Андрей довершил начатое и пробился в решающий раунд турнира в Монте-Карло, а также сократил отставание в счёте в очной дуэли с американцем (3-4). За трофей он поборется с Руне, взявшим верх над Янником Синнером.