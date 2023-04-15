Рублёв обыграл Фритца и пробился в финал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло
- AP
- © Daniel Cole
Теннисист из России нанёс поражение Тейлору Фритцу из США в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
Следующим соперником Рублёва станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
Призовой фонд турнира составляет €5,7 млн.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).