Рублёв обыграл Фритца и пробился в финал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло

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Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
Рублёв обыграл Фритца и пробился в финал теннисного «Мастерса» в Монте-Карло
  • AP
  • © Daniel Cole

Теннисист из России нанёс поражение Тейлору Фритцу из США в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Следующим соперником Рублёва станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

Призовой фонд турнира составляет €5,7 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

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