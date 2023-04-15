Чесноков признался, что матч Рублёва с Фритцем получился скучным

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о выходе российского теннисиста Андрея Рублёва в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Чесноков признался, что матч Рублёва с Фритцем получился скучным
  • AP
  • © Daniel Cole

«Хорошая победа. Здорово, что Андрей выиграл и попал в финал. Но всё равно для меня матч получился скучным. Я ожидал от него большего. В Монако сейчас просто ужасная погода, играть тяжело. Поэтому качество игры не может быть лучшим», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Матч с американцем Тейлором Фритцем завершился в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут. Рублёв вышел в 19-й финал в карьере. На турнире серии «Мастерс» спортсмен трижды доходил до решающего матча.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

Ранее Рублёв высказался о победе над Фритцем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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