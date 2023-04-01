Битва характеров: Медведев в трёх сетах победил Хачанова и вышел в финал на пятом турнире подряд

Даниил Медведев сломил сопротивление Карена Хачанова в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Взять верх ему не помешали ни 21 невынужденная и шесть двойных ошибок, ни 53 активно выигранных соотечественником мяча. Ключевым в матче стал четвёртый гейм третьего сета, оформив брейк в котором экс-лидер рейтинга ATP выиграл 12 розыгрышей из 14 на своей подаче и пробился в финал пятого турнира подряд.

«Мастерс» в Майами подарил отечественным болельщикам любопытное противостояние. Впервые в полуфинале турнира предстояло встретиться двум россиянам — Карену Хачанову и Даниилу Медведеву. Фаворитом считался последний, на старте сезона набравший потрясающий ход и завоевавший трофеи в Роттердаме, Дохе и в Дубае.

Однако соперник не собирался сдаваться. В Майами он почувствовал уверенность в себе и в том числе выбил из борьбы третью ракетку планеты Стефаноса Циципаса. Также он впервые с 2019-го пробился в полуфинал «Мастерса» и в рейтинге ATP поднялся на 11-ю строчку. А возможный успех в матче с соотечественником поднимал его в заветные топ-10. В качестве же примера для себя теннисист видел Карлоса Алькараса. Дело в том, что в решающей игре на предыдущем турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллсе испанец не оставил россиянину шансов, отдав ему лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

Зато на стороне Медведева была статистика личных встреч. На взрослом уровне они сражались трижды, и в двух случаях сильнее оказался Даниил. В 2019-м он обыграл Карена в полуфинале в Монреале, а в начале текущего года взял верх в четвертьфинале в Аделаиде. В активе Хачанова только один успех — в полуфинале Кубка Кремля-2018. Также россияне встречались на юношеском турнире в Милане, но и там Медведев отпраздновал победу. Вместе с тем он признавался, что играть с товарищем даже сложнее, поскольку они знают всё друг о друге.

В итоге слова Хачанова не разошлись с делом. Он пытался действовать разнообразно и пользовался помарками оппонента. Благо, в первом сете их хватало. Медведев совершил 11 невынужденных ошибок против четырёх у соперника, а также четыре двойные (ни одной — у Карена). Что не менее важно, подача поначалу тоже работала у 11-й ракетки планеты как часы. Даже если он не выигрывал очки первой, то второй как правило ставил точку (75%). Первый же балл на приёме он позволил Даниилу набрать лишь в восьмом гейме. Однако это обернулось дебютным брейком, который едва не оказался судьбоносным.

При счёте 5:3 фаворит подавал на партию и имел отличную возможность быстро её закончить, но неожиданно дрогнул. Например, в начале он допустил двойную, а затем пробил в сетку с форхенда. Тем не менее Медведев справился с нервами и даже заработал сетбол, но в решающий миг вновь совершил двойную и позволил визави вернуться в борьбу.

После этого соперники уверенно брали свою подачу и доигрались до тайбрейка. Там же сказался куда более богатый опыт Даниила проведения столь ответственных матчей. Он собрался и принялся спокойно брать своё, тогда как соотечественник, напротив, начал дарить ему шансы. Например, при счёте 2:2 Карен ошибся с бэкхэнда и позволил оппоненту вырваться вперёд. А решающее очко Хачанов сам подарил визави, пробив в сетку на ровном месте.

Казалось, потерпев обидное поражение, он может дрогнуть и прекратить сопротивление. На деле теннисист, напротив, собрался и заиграл намного увереннее. А вот Медведев явно не ожидал от соотечественника такой заряженности на борьбу и позволил себе расслабленность, за которую был мгновенно наказан.

Главным оружием Хачанова оставалась великолепная подача, которая во второй партии заработала ещё лучше. Так, на первой он выиграл невероятные 88% очков. В результате в трёх геймах он обыграл грозного оппонента под ноль. Старт сета вовсе получился для Даниила провальным. Он сразу позволил сопернику сделать брейк и вскоре уступал — 0:3.

В такой ситуации спастись было непросто. Тем более фаворит не ставил неразрешимых задач на приёме. Единственную возможность взять чужую подачу он упустил при счёте 1:3, когда не реализовал брейк-пойнт. После этого стало понятно, что Хачанов своего не упустит. Он спокойно взял верх — 6:3.

На старте заключительной партии возникло ощущение, что фаворит действительно может потерпеть неожиданное поражение. Он продолжал совершать грубейшие ошибки одну за другой и никак не мог справиться с собой. Пожалуй, переломным моментом стал нереализованный Кареном брейкпойнт в первом гейме. Одержав в нём победу, Медведев вернул уверенность в себе, тогда как оппонент занервничал.

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Да и визави, наконец, наладил собственную подачу и больше не дал оппоненту ни одного шанса взять её. Зато сам Даниил сделал во многом судьбоносный брейк при счёте 2:1. Хачанов и здесь не справился с давлением: допускал невынужденные помарки при затяжных розыгрышах и дарил соотечественнику ключевые очки.

В свою очередь пятая ракетка планеты заиграл намного раскованнее и смелее. Он начал буквально гонять оппонента по углам фирменными мощными выстрелами, а также записал себе в актив пять эйсов (в общей сложности — 13). Правда, на приёме у него по-прежнему получалось немногое, но одного брейка хватило для того, чтобы поставить точку — 6:3.

Таким образом Медведев обыграл визави в третий раз в карьере. Также он добрался до решающего противостояния на пятом турнире в текущем сезоне и втором «Мастерсе» кряду. Теперь же он имеет возможность впервые в карьере завоевать трофей в Майами.

К чести Даниила, после окончания противостояния он в первую очередь поспешил поблагодарить друга.

«Классный матч, очень круто играл реально. Просто чуть повезло. Там уже туда-сюда», — утешил он товарища.