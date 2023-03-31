Камельзон считает Медведева фаворитом игры с Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Майами
- AP
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«Весь мир считает фаворитом Медведева. Лично мне важно, что один из россиян гарантированно сыграет в финале «Мастерса». А это серьёзное достижение. Конечно, Даниил выглядит предпочтительнее, и большинство наверняка предсказывают его победу. Но в теннисе случается всякое», — сказал заслуженный тренер России в интервью RT.
Матч между Медведевым и Хачановым состоится 31 марта и начнётся в 20:00 мск.
Ранее Хачанов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.