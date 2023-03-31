Камельзон считает Медведева фаворитом игры с Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Майами

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от противостояния между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.
Камельзон считает Медведева фаворитом игры с Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Майами
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Весь мир считает фаворитом Медведева. Лично мне важно, что один из россиян гарантированно сыграет в финале «Мастерса». А это серьёзное достижение. Конечно, Даниил выглядит предпочтительнее, и большинство наверняка предсказывают его победу. Но в теннисе случается всякое», — сказал заслуженный тренер России в интервью RT.

Матч между Медведевым и Хачановым состоится 31 марта и начнётся в 20:00 мск.

Ранее Хачанов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

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