Хачанов: должен попробовать сыграть с Медведевым, как Алькарас в финале Индиан-Уэллса

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

«Сейчас Даниил играет чуть лучше меня. Последние пару лет он играет прекрасно. Думаю, мне стоит посмотреть его матч с Алькарасом в Индиан-Уэллсе. Возможно, я должен попробовать играть так же», — цитирует Хачанова ASAP Sports.

В четвертьфинале россиянин обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2).

Полуфинал с Медведевым состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Хачанов поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.