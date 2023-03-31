Хачанов: должен попробовать сыграть с Медведевым, как Алькарас в финале Индиан-Уэллса

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.
Хачанов: должен попробовать сыграть с Медведевым, как Алькарас в финале Индиан-Уэллса
  • globallookpress.com
  • © Hu Jingchen/XinHua

«Сейчас Даниил играет чуть лучше меня. Последние пару лет он играет прекрасно. Думаю, мне стоит посмотреть его матч с Алькарасом в Индиан-Уэллсе. Возможно, я должен попробовать играть так же», — цитирует Хачанова ASAP Sports.

В четвертьфинале россиянин обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2).

Полуфинал с Медведевым состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее Хачанов поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить