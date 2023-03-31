Хачанов: должен попробовать сыграть с Медведевым, как Алькарас в финале Индиан-Уэллса
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«Сейчас Даниил играет чуть лучше меня. Последние пару лет он играет прекрасно. Думаю, мне стоит посмотреть его матч с Алькарасом в Индиан-Уэллсе. Возможно, я должен попробовать играть так же», — цитирует Хачанова ASAP Sports.
В четвертьфинале россиянин обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2).
Полуфинал с Медведевым состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.
Ранее Хачанов поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.