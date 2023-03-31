Медведев на пятом турнире ATP подряд добрался до финала
- AP
27-летний теннисист из России на пятом турнире подряд добрался до финала и второй раз подряд на «Мастерсе».
Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3) и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США).
Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.