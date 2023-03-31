Медведев на пятом турнире ATP подряд добрался до финала

Россиянин Даниил Медведев отличился очередным достижением в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сезоне 2023 года.

27-летний теннисист из России на пятом турнире подряд добрался до финала и второй раз подряд на «Мастерсе».

Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3) и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США).

Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.