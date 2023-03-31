Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами
- AP
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Теннисист из России в матче 1/2 финала переиграл в двух сетах своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США).
Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.