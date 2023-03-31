Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами 

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев оформил выход в финал представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами 
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

Теннисист из России в матче 1/2 финала переиграл в двух сетах своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США).

Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить