Камельзон назвал Медведева лицом российского тенниса

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступления Даниила Медведева в нынешнем сезоне.
Камельзон назвал Медведева лицом российского тенниса
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

«Согласен, что Даниил проводит лучший старт сезона в карьере. Он великолепно стартовал, а сейчас набирает отличную форму, продвигается в рейтинге. Совсем недавно он шёл на победной серии, которая составляла около 20 матчей. Сейчас Медведев — лицо российского тенниса. Как за него не болеть?» — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Камельзон поделился ожиданиями от противостояния между Медведевым и его соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.

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