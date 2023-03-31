Камельзон назвал Медведева лицом российского тенниса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступления Даниила Медведева в нынешнем сезоне.

«Согласен, что Даниил проводит лучший старт сезона в карьере. Он великолепно стартовал, а сейчас набирает отличную форму, продвигается в рейтинге. Совсем недавно он шёл на победной серии, которая составляла около 20 матчей. Сейчас Медведев — лицо российского тенниса. Как за него не болеть?» — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Камельзон поделился ожиданиями от противостояния между Медведевым и его соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.