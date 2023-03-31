Веснина назвала теннисный матч между Медведевым и Хачановым «дерби детства»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча между Кареном Хачановым и его соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.

«Это великолепный результат наших ребят. Высококлассный турнир. Ребята показывают теннис самого высокого уровня. Противостояние ребят, которые соревновались с самого раннего детства. Можно сказать, это дерби детства. Понятно, Даниил всё равно считается фаворитом в этом матче», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале Хачанов обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2), а Медведев стал сильнее американца Кристофера Юбэнкса. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Полуфинал Хачанов — Медведев состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.

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