Веснина назвала теннисный матч между Медведевым и Хачановым «дерби детства»

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча между Кареном Хачановым и его соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами.
Веснина назвала теннисный матч между Медведевым и Хачановым «дерби детства»
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Это великолепный результат наших ребят. Высококлассный турнир. Ребята показывают теннис самого высокого уровня. Противостояние ребят, которые соревновались с самого раннего детства. Можно сказать, это дерби детства. Понятно, Даниил всё равно считается фаворитом в этом матче», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс»

В четвертьфинале Хачанов обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (6:3, 6:2), а Медведев стал сильнее американца Кристофера Юбэнкса. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Полуфинал Хачанов — Медведев состоится 31 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на допуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдонский турнир.

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