«Поймал свою волну»: Медведев обыграл Синнера в финале «Мастерса» в Майами и завоевал четвёртый трофей в 2023 году

Даниил Медведев выиграл четвёртый турнир ATP в этом году и 19-й в карьере. В финале «Мастерса» в Майами он в двух сетах победил Янника Синнера. Итальянец оказывал упорное сопротивление только в первой партии, а во второй ему не хватило сил на длинные розыгрыши, в которые его втягивал соперник. Россиянин набрал невероятную форму после Australian Open, выиграв 25 матчей из 26, и за два месяца уступил только испанцу Карлосу Алькарасу. В понедельник Медведев поднимется на четвёртую строчку в рейтинге ATP, обойдя Каспера Рууда.

Начало сезона для Даниила Медведева в этом году получается просто феноменальным. В Майами он пробился в пятый финал подряд, до этого завоевав три титула из четырёх. С 14 февраля обыграть россиянина на корте сумел только второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе две недели назад. Однако поражение от испанца никак не повлияло на настрой теннисиста. Как объясняет сам спортсмен, он пока находится на физическом и моральном подъёме.

«Удалось поймать волну. В прошлом году я не мог играть столько турниров на высоком уровне. Я выступал хорошо, а затем по какой-то причине просто выключался в каком-то матче. Чем дальше идёшь по сетке, тем выше вероятность уступить. Я проигрывал встречи, после которых мог сказать себе: да, это был не лучший матч. В этом году я действую гораздо лучше, особенно на поздних стадиях. Надеюсь, мне удастся продолжить сезон в том же духе», — заявил Медведев на одной из пресс-конференций.

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Так что никого не удивило уверенное выступление Даниила в Майами. В пяти матчах на турнире он отдал только один сет — своему соотечественнику Карену Хачанову в полуфинале. На первый взгляд, не должно было возникнуть проблем у пятой ракетки мира и в борьбе за титул с Янником Синнером.

В пользу россиянина в первую очередь говорила статистика личных встреч. Даниил ещё ни разу в карьере не проигрывал итальянцу. А последнее их противостояние на корте состоялось совсем недавно — в финале февральского турнира в Роттердаме. Тогда россиянин отдал первый сет, а далее не оставил сопернику ни единого шанса.

Однако с того момента Синнер существенно прибавил и в Майами успел с лёгкостью обыграть Андрея Рублёва, а также остановить обидчика Медведева — Алькараса. Хотя и потратил на это чуть больше трёх часов. Тем не менее специалисты всё-таки отдавали предпочтение российскому спортсмену.

«Я думаю, Медведеву повезло, что он встречается с Синнером, а не с Алькарасом. Испанец для него неудобный соперник. Янник сейчас не подарок. Он прибавил и играет довольно остро, но, может быть, надёжная игра, хорошие удары и психологическая уверенность дадут нашему теннисисту преимущество», — заявил перед матчем заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с РИА Новости.

Была согласна с ним и комментатор Анна Дмитриева. По её словам, Синнер предпочитает классическую игру, хоть и в очень быстром темпе, с глубокими ударами. Такой стиль понятен и хорошо знаком Медведеву.

Как бы в подтверждение слов советской теннисистки Даниил уверенно начал встречу, взяв под ноль первый гейм на своей подаче, в то время как итальянец на своей немного нервничал. Несколько раз в безобидных ситуациях он направил мяч в сетку, а ещё одна ошибка при исполнении укороченного дала россиянину шанс сделать брейк. Воспользоваться им не удалось. Однако Медведев вцепился в соперника и никак не давал Яннику взять гейм. Итальянец всё-таки отбился, но на это ему понадобилось очень много сил и 13 розыгрышей.

Сразу развить успех у Даниила не получилось, а в пятом гейме у теннисиста неожиданно расклеилась подача. Он допустил три двойные, подарив Синнеру пять (!) попыток повести в счёте. Янник презент долгое время не принимал, допуская невынужденные ошибки на форхенде, но в конце концов взял очко.

Отличие нынешнего Медведева от себя самого в прошлом заключается в том, что он не выключается из борьбы. Даниил тут же достаточно легко сделал обратный брейк на приёме, восстановив равновесие в матче.

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Очередной шанс зацепиться за подачу соперника у россиянина появился при счёте 6:5 в свою пользу. У Янника никак не шла первая подача (всего 51%), а после второй соперник затягивал итальянца в длинные розыгрыши, на которые тому перестало хватать сил. В итоге всё заканчивалось невынужденными ошибками. Похоже, что трёхчасовой марафон с Алькарасом дался теннисисту непросто и он не успел восстановиться к финалу. К концу сета этим наконец начал пользоваться Медведев. Спортсмен заработал два брейка-пойнта и первый же реализовал — 7:5.

В начале второй партии ощущение, что итальянец устал, только росло. Он достаточно легко отдал свой гейм, и Даниил повёл 2:0. Но Синнер постарался сразу вернуть интригу в матче и даже сделал обратный брейк. Но на это, похоже, ушли все оставшиеся силы, и далее было уже вопросом времени, когда россиянин победит. Медведев спокойно вновь забрал очко на приёме, а при счёте 5:3 заработал тройной матчбол на своей подаче и выиграл гейм под ноль. Впрочем, как оказалось, встреча отечественному спортсмену также далась непросто.

«Я действительно счастлив. Сегодня был тяжёлый матч. К тому же погода была очень жаркая. Были не самые простые условия. Не знаю, в каком состоянии был Синнер, но мне было непросто, старался этого не показывать», — сказал Медведев после матча.

Благодаря этому успеху теннисист в понедельник, 3 апреля, поднимется с пятой на четвёртую строчку в мировом рейтинге, обойдя норвежца Каспера Рууда. Даниил завоевал 19-й трофей в карьере, а также записал своё имя в историю «Мастерса» в Майами. Ранее лишь один раз трофей здесь доставался россиянину: в 2008 году Николай Давыденко оказался сильнее самого Рафаэля Надаля.