Синнер стал единственным теннисистом, который смог победить Алькараса на всех типах покрытий
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Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.
Таким образом, Синнер стал единственным теннисистом, который смог победить Алькараса на всех типах покрытий. В прошлом году он брал верх над испанцем на Уимблдоне (трава) и в Умаге (грунт).
Ранее сообщалось, что Алькарас уступит Джоковичу звание первой ракетки мира после поражения от Синнера.