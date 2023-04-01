Итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.

Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Таким образом, Синнер стал единственным теннисистом, который смог победить Алькараса на всех типах покрытий. В прошлом году он брал верх над испанцем на Уимблдоне (трава) и в Умаге (грунт).

Ранее сообщалось, что Алькарас уступит Джоковичу звание первой ракетки мира после поражения от Синнера.