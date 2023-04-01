Медведев назвал топовым матч с Хачановым в полуфинале «Мастерса» в Майами

Россиянин Даниил Медведев высказался о результате матча 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Майами (США) со своим соотечественником Кареном Хачановым.

«На мой взгляд, это был топовый матч. В первом сете, когда мы проиграли свои подачи, это была просто хорошая игра на приёме. Во втором сете у меня был один плохой гейм, и Хачанов выиграл сет», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

По его мнению, у Хачанова был один неудачный гейм в третьем сете.

«Но мне удалось его взять. Я очень рад, что прошёл дальше. Это был очень тяжёлый матч», — добавил Медведев.

27-летний теннисист из России на пятом турнире подряд добрался до финала и второй раз подряд на «Мастерсе».

Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3) и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Следующим соперником Медведева станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США).

Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.