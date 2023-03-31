Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России на турнирах LTA

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В Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) рассказали о правилах поведения спортсменов и болельщиков из России и Белоруссии на турнирах на территории Соединённого Королевства.
Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России на турнирах LTA
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«Российские теннисисты и их поклонники не смогут демонстрировать национальные флаги своих государств на турнирах, организованных LTA», — сообщает пресс-служба организации.

Подчёркивается, что на турнирах в Великобритании будет осуществляться политика нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям в поддержку России, Белоруссии или СВО со стороны любого лица.

Также российские и белорусские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии.

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. 

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.

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