Болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России на турнирах LTA
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«Российские теннисисты и их поклонники не смогут демонстрировать национальные флаги своих государств на турнирах, организованных LTA», — сообщает пресс-служба организации.
Подчёркивается, что на турнирах в Великобритании будет осуществляться политика нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям в поддержку России, Белоруссии или СВО со стороны любого лица.
Также российские и белорусские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии.
Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.
Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.
Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.
Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.