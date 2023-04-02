Медведев обыграл Синнера и стал чемпионом теннисного «Мастерса» в Майами

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев одержал победу на представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами (США).
Медведев обыграл Синнера и стал чемпионом теннисного «Мастерса» в Майами
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

27-летний теннисист из России в финальном матче нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Уроженец Москвы занимает пятое место в рейтинге ATP, итальянец — 11-е.

Медведев в 1/2 финала обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). 

Призовой фонд турнира «Мастерс» составлял $8,8 млн.

Ранее представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Петры Квитовой из Чехии в финале «Мастерса» в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить