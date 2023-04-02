Медведев обыграл Синнера и стал чемпионом теннисного «Мастерса» в Майами

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на представительном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами (США).

27-летний теннисист из России в финальном матче нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 33 минуты. Уроженец Москвы занимает пятое место в рейтинге ATP, итальянец — 11-е.

Медведев в 1/2 финала обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3).

Призовой фонд турнира «Мастерс» составлял $8,8 млн.

Ранее представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Петры Квитовой из Чехии в финале «Мастерса» в Майами.