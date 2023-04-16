Селиваненко: Рублёв давно шёл к победе на турнирах такого уровня

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне.

«Наконец-то Рублёв заслужил большой турнир! Андрей одержал победу в очень драматичном поединке, в котором было всё, за что так любят теннис. Рублёв давно шёл к победе на турнирах такого уровня», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

В финальном матче россиянин обыграл датчанина со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.

Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.

Ранее Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале.