Селиваненко: Рублёв давно шёл к победе на турнирах такого уровня
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«Наконец-то Рублёв заслужил большой турнир! Андрей одержал победу в очень драматичном поединке, в котором было всё, за что так любят теннис. Рублёв давно шёл к победе на турнирах такого уровня», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».
В финальном матче россиянин обыграл датчанина со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 35 минут.
Для Рублёва это первая победа на «Мастерсах» и 13-й титул в карьере.
Ранее Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв победил Руне в финале.