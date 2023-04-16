Медведев: мне жаль, что я не смогу сыграть на турнире в Барселоне в этом году

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё неучастие в турнире в Барселоне (Испания).

«Мне очень жаль, что я не смогу сыграть на турнире в Барселоне в этом году. Надеюсь вернуться в следующем году и рассчитываю, что выступлю там хорошо», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, что Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

Турнир в Барселоне, призовой фонд которого составляет порядка €2,7 млн, пройдёт с 17 по 23 апреля.

Ранее Медведев стал 11-м теннисистом в истории, чьи призовые достигли $30 млн.