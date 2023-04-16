Медведев стал 11-м теннисистом в истории, чьи призовые достигли $30 млн

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Российский теннисист Даниил Медведев стал 11-м игроком в истории ATP-тура, который достиг отметки $30 млн призовых.
Медведев стал 11-м теннисистом в истории, чьи призовые достигли $30 млн
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Рубеж россиянин перешёл благодаря выступлению на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В сезоне-2022/23 теннисист выиграл $3,4 млн призовых.

Всего за свою карьеру он заработал $30,03 млн. Лидером является серб Новак Джокович, чьи призовые составляют более $167 млн.

Ранее финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Медведев принял верное решение сняться с турнира в Барселоне.

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