Чесноков считает верным решение Медведева сняться с турнира в Барселоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев принял верное решение сняться с турнира в Барселоне (Испания).

«Даниил правильно сделал, что снялся с турнира в Барселоне. В последние несколько месяцев он играл очень много, невозможно столько держать физическую форму и эмоциональный настрой», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

Турнир в Барселоне, призовой фонд которого составляет порядка €2,7 млн, пройдёт с 17 по 23 апреля.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о своём уровне игры на грунте.