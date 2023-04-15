Чесноков считает верным решение Медведева сняться с турнира в Барселоне
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«Даниил правильно сделал, что снялся с турнира в Барселоне. В последние несколько месяцев он играл очень много, невозможно столько держать физическую форму и эмоциональный настрой», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Напомним, что Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.
Турнир в Барселоне, призовой фонд которого составляет порядка €2,7 млн, пройдёт с 17 по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что Медведев высказался о своём уровне игры на грунте.