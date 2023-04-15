Медведев: буду счастлив, если однажды я смогу стать монстром на грунте

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём уровне игры на грунте.
Медведев: буду счастлив, если однажды я смогу стать монстром на грунте
  • AP
  • © Daniel Cole

«Считаю, что моя игра против Руне была не так уж плоха, но он был более решителен в важные моменты и чувствовал, когда нужно действовать агрессивно, а когда обороняться. Если однажды я смогу стать монстром на грунте, то буду счастлив», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Напомним, Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло. 

14 апреля стало известно, что Медведев отказался от участия в турнире в Барселоне.

Ранее Медведев объяснил в шутливой форме своё поведение в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло с Александром Зверевым из Германии.

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