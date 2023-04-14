Медведев — о конфликте со Зверевым: Саша живёт в своём мире

Россиянин Даниил Медведев объяснил в шутливой форме своё поведение в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло с Александром Зверевым из Германии.

«Саша живёт в своём собственном мире. Ко мне уже подошли человек пять и сказали: «Да ладно, Даниил, почему ты такой нечестный?» — цитирует Медведева Daily Express.

По его словам, Зверев не такой, как Каспер Рууд, Диего Шварцман или Андрей Рублёв.

«Когда он говорит, что кто-то ведёт нечестную игру, ты думаешь: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало», — добавил 27-летний теннисист из России.

Напомним, что после игры Зверев заявил, что Медведев является одним из самых нечестных теннисистов в мире. По ходу игры россиянин эмоционально реагировал на неудачные моменты.

Матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 8 минут.

Ранее сообщалось, что Медведев извинился перед Зверевым за поведение на матче в Монте-Карло.