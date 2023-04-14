Медведев отказался от участия в турнире в Барселоне
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Его место займёт испанец Педро Мартинес, сообщает Mundo Deportivo.
Напомним, Медведев потерпел поражение от датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.
Турнир в Барселоне, призовой фонд которого составляет порядка €2,7 млн, пройдёт с 17 по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что американский теннисист Тейлор Фритц сыграет с россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.