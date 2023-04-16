Веснина: Руне — очень неудобный соперник для Рублёва

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего финала между россиянином Андреем Рублёвым и датчанином Хольгером Руне.
Веснина: Руне — очень неудобный соперник для Рублёва
  • AP
  • © Daniel Cole

«Руне — очень неудобный для Рублёва соперник. Последний их матч был особенный. Дело было на Australian Open, тогда на решающем тай-брейке Андрею очень сильно помогла сетка. В плане психологии, конечно, это плюс в пользу Андрея. Он понимает, что недавно уже обыгрывал Руне», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В полуфинале турнира российский теннисист нанёс поражение Тейлору Фритцу из США в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут. Таким образом, Рублёв вышел в 19-й финал в карьере. На турнире серии «Мастерс» спортсмен трижды доходил до решающего матча.

Руне одержал победу над Янником Синнером со счётом 1:6, 7:5, 7:5. 

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Рублёву придётся тяжело в финале турнира в Монте-Карло (Монако).

 

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