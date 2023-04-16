Тарпищев считает, что Рублёву будет тяжело в финале турнира в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российскому теннисисту Андрею Рублёву придётся тяжело в финале турнира в Монте-Карло (Монако).

«Тяжёлый матч ожидает Андрея. Реально медленный корт, где у соперника больше шансов. У Рублёва главным будет вопрос первой подачи. Если она составит порядка 70%, то шансы появятся», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В полуфинале турнира российский теннисист нанёс поражение Тейлору Фритцу из США в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут. Таким образом, Рублёв вышел в 19-й финал в карьере. На турнире серии «Мастерс» спортсмен трижды доходил до решающего матча.

Руне одержал победу над Янником Синнером со счётом 1:6, 7:5, 7:5.

Ранее Рублёв объяснил, почему после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло написал на камере слово «извините».