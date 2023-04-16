Рублёв не знает, зачем написал «извините» на камере после выхода в финал в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло написал на камере слово «извините».

«Не знаю. Потому что не знал, что написать, и поэтому написал «извините». Просто в тот момент в голову не приходили никакие идеи. Не хотелось повторяться. Я рад быть в финале», — цитирует Рублёва Tennis Majors.

В полуфинале турнира российский теннисист нанёс поражение Тейлору Фритцу из США в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 11 минут. Таким образом, Рублёв вышел в 19-й финал в карьере. На турнире серии «Мастерс» спортсмен трижды доходил до решающего матча.

Ранее Рублёв высказался о предстоящем матче с датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.