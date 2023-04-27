Тарпищев считает, что победа над 14-й ракеткой мира многое значит для Андреевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре 15-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире в Мадриде.

«Андреевой надо пожелать удачи, не останавливаться и сохранить тот запал, тот эмоционально-психологический настрой, какой есть сейчас. Такая победа для неё многое значит, но и ко многому обязывает, и играть становится всё сложнее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянка обыграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей встречи Маркета Вондроушова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).

Ранее Сафиуллин обыграл Джарри и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде.