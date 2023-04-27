Кафельников — о победе Андреевой над 14-й ракеткой мира: это талант

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об игре 15-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире в Мадриде (Испания).

«Это большая неожиданность для всех нас. Очень приятная неожиданность, ха-ха. Это талант! Очень приятно наблюдать, что у нас появляются такие перспективные теннисистки. Она будущее нашего тенниса», — цитирует Кафельникова Sport24.

Россиянка обыграла 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей встречи Маркета Вондроушова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).

Ранее Сафиуллин обыграл Джарри и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде.

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