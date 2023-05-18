Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Надаль заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» и может завершить карьеру в 2024 году

Короткая ссылка
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что пропустит «Ролан Гаррос».
Надаль заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» и может завершить карьеру в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Ситуация с повреждением развивалась не так, как мы ожидали. Я не буду играть в течение ближайших месяцев. 2024 год станет последним в моей карьере», — заявил Надаль на пресс-конференции в своей академии.

18 января 36-летний испанец получил травму во время матча второго круга Australian Open с американцем Маккензи Макдональдом. Обследование теннисиста показало растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после повреждения.

Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Надаль покинул топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов впервые с 2005 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить