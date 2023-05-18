Надаль заявил, что пропустит «Ролан Гаррос» и может завершить карьеру в 2024 году
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«Ситуация с повреждением развивалась не так, как мы ожидали. Я не буду играть в течение ближайших месяцев. 2024 год станет последним в моей карьере», — заявил Надаль на пресс-конференции в своей академии.
18 января 36-летний испанец получил травму во время матча второго круга Australian Open с американцем Маккензи Макдональдом. Обследование теннисиста показало растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после повреждения.
Надаль является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.
Ранее Надаль покинул топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов впервые с 2005 года.