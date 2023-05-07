«Приберёг победу на крупнейшем турнире для Карена»: Рублёв и Хачанов выиграли первый совместный трофей в парном разряде

Андрей Рублёв и Карен Хачанов стали победителями «Мастерса» в Мадриде в парном разряде и завоевали первый совместный трофей. По ходу турнира они выбили из борьбы две сеяные пары, а в финале оказались сильнее Рохана Бопанны и Мэттью Эбдена. На чемпионском тай-брейке россияне сумели взять шесть очков подряд, в том числе три на чужой подаче, и далее уже не упустили преимущество. По мнению специалистов, у дуэта есть неплохое будущее, поскольку спортсмены имеют преимущество в скорости и хорошо используют сильные стороны друг друга.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв не лучшим образом провели для себя одиночный «Мастерс» в Мадриде. Волей жребия они встретились друг с другом уже в четвёртом круге, и сильнее оказался серебряный призёр Олимпиады в Токио. Однако пройти далеко по сетке после победы над соотечественником ему не удалось, поскольку в следующем раунде в соперники россиянину достался второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

Испанец — крайне неудачный оппонент для Карена. Ранее они встречались дважды, и оба матча легко, чуть ли не под ноль, выиграл юный вундеркинд. На этот раз Хачанов уже сопротивлялся, но всё же уступил — 4:6, 5:7.

Также по теме Внезапный прорыв: Карацев и Кудерметова впервые в карьере добрались до полуфинала «Мастерса» Аслан Карацев впервые в карьере пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс». За последние 12 дней он одержал семь побед, в том числе...

После этого оба россиянина сосредоточились на выступлении в парах, где они не были даже сеяными, поскольку в рейтинге не попадают в топ-100. И если у Рублёва за плечами есть три титула в парном разряде (он побеждал с Асланом Карацевым, Дмитрием Турсуновым и украинцем Денисом Молчановым), то у его партнёра до Мадрида не было ни одного трофея.

Впрочем, на корт вместе они выходили достаточно часто. В 2018-м спортсмены добрались до финала «Мастерса» в Майами, а затем в 2019-м — до решающего матча в Париже. В этом году они выступили в Монте-Карло, однако не очень успешно: во втором круге уступили лидерам рейтинга ATP Весли Колхофу и Нилу Скупски.

На этот раз на пути к финалу Карену и Андрею также достались серьёзные соперники: сначала россияне победили сильных хорватов Николу Мектича и Мате Павича, а затем в полуфинале справились с действующими чемпионами «Ролан Гаррос» Марсело Аревало и Жан-Жюльеном Роже. И если в первом матче у Хачанова и Рублёва возникли проблемы и всё решилось только на супер тай-брейке, то во втором они спокойно взяли верх со счётом 6:4, 6:4.

В финале россиянам предстояло сразиться ещё с одним опытным тандемом: Рохан Бопанна и Мэттью Эбден были посеяны под седьмым номером и на пути к решающему матчу оказались сильнее Колхофа и Скупски, с которыми российские спортсмены в Монте-Карло не справились.

Впрочем, статус индийца и австралийца нисколько не повлиял на происходившее на корте. Первые две партии шла равная борьба. Пары уверенно действовали на подаче, и только в восьмом гейме Карен и Андрей смогли реализовать брейк-пойнт, а затем подали на сет.

Далее характер игры не изменился. Однако на этот раз Бопанна и Эбден сумели зацепиться в одном из геймов на приёме и повели — 3:1. Россияне так и не нашли способа отыграться, уступив в итоге 3:6.

Победитель «Мастерса» определялся на чемпионском тай-брейке. И здесь Карен и Андрей сотворили невероятный рывок, взяв шесть очков подряд. А далее оставалось лишь спокойно действовать на своей подаче, что россияне и сделали — 10:3.

Хачанов был в отличном расположении духа и написал на камере после матча: «Doubles specialists» (специалисты в парах. — RT), а также нарисовал улыбающийся смайлик. А Рублёв признался, что Карен злился на него, когда Андрей выигрывал трофеи с другими партнёрами.

«Вы не представляете, сколько гадостей он мне наговорил за то, что я выигрывал турниры с другими ребятами. Он возмущался: «Ты играешь с кем угодно один раз и выигрываешь, а со мной ни разу». Но я отшучивался, что приберёг победу на крупнейшем турнире для него», — рассказал россиянин. «И этот день настал», — добавил Хачанов.

При этом, по мнению специалистов, дуэт способен выигрывать в парах и дальше, если, конечно, найдёт время, поскольку у обоих в приоритете хорошее выступлении в одиночном разряде. По словам победителя двух турниров Большого шлема в миксте Андрея Ольховского, главное преимущество Хачанова и Рублёва над остальными соперниками — высокая скорость.

«Сейчас двум одиночникам не так сложно играть в паре, в парном разряде конкуренция не такая высокая, как была раньше, за двадцаткой рейтинга не так много сильных игроков. К тому же на них оказывается огромное давление, что они должны показывать результаты против одиночников», — цитирует Ольховского ТАСС.

А по мнению вице-президента Федерации тенниса России Алексея Селиваненко, спортсмены грамотно используют сильные стороны друг друга.

«Игры в паре всегда имеют свою специфику. Особенно при регламенте, когда решающий сет играется как тай-брейк до 10 очков. Андрей и Карен в Мадриде показали отличный слаженный теннис, использовали по максимуму все сильные качества каждого из них — здорово подавали, играли с лёта. В решающем тай-брейке сумели сразу перехватить инициативу и очень чётко довели его до победного результата», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что Хачанов и Рублёв на турнире были единственными представителями одиночного разряда, которые обыграли все ведущие пары мира.

«Это произошло за счёт подачи Андрея и Карена. Плюс наши за счёт мощи не дали созидать соперникам. И на тай-брейке продемонстрировали морально-волевые качества», — объяснил Тарпищев.