Рублёв специально приберёг титул теннисного «Мастерса» в парном разряде для Хачанова

Россиянин Андрей Рублёв признался, что давно мечтал в паре со своим соотечественником Кареном Хачановым одержать победу на теннисном турнире серии «Мастерс».

«Хачанов наговорил наговорил мне столько гадостей за то, что я выигрывал титулы в парном разряде, играя с другими теннисистами. Я ему ответил, что специально приберег победу на крутейшем турнире для него», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Россияне в финале турнира в Мадриде победили Рохана Бопанну из Индии и Мэттью Эбдена из Австралии со счётом 6:3, 3:6, 10:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Для Рублёва это четвёртый титул в парном разряде. Для Хачанова — первый.

Призовой фонд представительного турнира в Мадриде составляет порядка €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.