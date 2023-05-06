Рублёв специально приберёг титул теннисного «Мастерса» в парном разряде для Хачанова
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«Хачанов наговорил наговорил мне столько гадостей за то, что я выигрывал титулы в парном разряде, играя с другими теннисистами. Я ему ответил, что специально приберег победу на крутейшем турнире для него», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Россияне в финале турнира в Мадриде победили Рохана Бопанну из Индии и Мэттью Эбдена из Австралии со счётом 6:3, 3:6, 10:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.
Для Рублёва это четвёртый титул в парном разряде. Для Хачанова — первый.
Призовой фонд представительного турнира в Мадриде составляет порядка €7,7 млн.
Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.