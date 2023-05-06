Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рублёв специально приберёг титул теннисного «Мастерса» в парном разряде для Хачанова

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв признался, что давно мечтал в паре со своим соотечественником Кареном Хачановым одержать победу на теннисном турнире серии «Мастерс».
Рублёв специально приберёг титул теннисного «Мастерса» в парном разряде для Хачанова
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

«Хачанов наговорил наговорил мне столько гадостей за то, что я выигрывал титулы в парном разряде, играя с другими теннисистами. Я ему ответил, что специально приберег победу на крутейшем турнире для него», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Россияне в финале турнира в Мадриде победили Рохана Бопанну из Индии и Мэттью Эбдена из Австралии со счётом 6:3, 3:6, 10:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Для Рублёва это четвёртый титул в парном разряде. Для Хачанова — первый.

Призовой фонд представительного турнира в Мадриде составляет порядка €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить