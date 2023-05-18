Canberra Times: причиной снятия Кирьоса с «Ролан Гаррос» стало нападение на теннисиста
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Как сообщает The Сanberra Times, теннисист из-за травмы, полученной в результате нападения грабителя, не сможет принять участие в турнире.
По информации источника, инцидент произошёл в начале мая в Канберре (Австралия).
Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня.
Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет принять участие в турнире «Ролан Гаррос».