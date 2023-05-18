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Canberra Times: причиной снятия Кирьоса с «Ролан Гаррос» стало нападение на теннисиста

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Австралийский теннисист Ник Кирьос не сможет принять участие на Открытом чемпионате Франции из-за повреждения.
Canberra Times: причиной снятия Кирьоса с «Ролан Гаррос» стало нападение на теннисиста
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

Как сообщает The Сanberra Times, теннисист из-за травмы, полученной в результате нападения грабителя, не сможет принять участие в турнире.

По информации источника, инцидент произошёл в начале мая в Канберре (Австралия).

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 28 мая по 11 июня.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет принять участие в турнире «Ролан Гаррос».

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