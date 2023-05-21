Несмотря на капризы погоды: Медведев победил Циципаса и впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» на грунте
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- © Matteo Ciambelli /DeFodi Images
Даниил Медведев продолжает ставить рекорды в Риме. В субботу россиянин впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс». Причём до этого сезона он не выиграл в Италии ни одного матча. Теперь же он не просто побеждает, а делает это очень уверенно. Прогресс теннисиста отмечают не только отечественные, но и зарубежные специалисты. В частности, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик.
Столь же уверенно и спокойно, как и предыдущие матчи, начал Медведев и противостояние со Стефаносом Циципасом. Соперники великолепно знают друг друга. До турнира в Риме они встречались 11 раз: семь игр осталось за россиянином, четыре — за греком. Причём только дважды теннисистам хватило двух сетов для определения сильнейшего. В остальных поединках потребовалось три партии, а на Australian Open — четыре. Так что полуфинал в Риме обещал быть длинным и упорным.
Даниил включился в борьбу с первого же гейма, сразу взяв подачу соперника. Во многом ему помог сам Циципас. Сначала он совершил двойную, затем не попал в корт по длине и после сорвал удар с бэкхенда. Медведеву оставалось только красиво реализовать брейк-пойнт, что он и сделал классным ударом навылет.
Больше таких ошибок Стефанос не допускал. Он взял два гейма на своей подаче под ноль, а на приёме попытался навязать борьбу россиянину и постепенно начал нащупывать слабые места соперника. Всё же грек куда более искушён в игре на грунте. В прошлом сезоне он взял трофей на «Мастерсе» в Монте-Карло, в 2021-м добрался до финала «Ролан Гаррос». Всего же за последний год он выиграл 16 из 20 матчей на этом покрытии.
Однако первый брейк-пойнт Циципас сумел заработать только в восьмом гейме. Он дважды заставил соперника ошибиться у сетки, а затем после длительной перестрелки у задней линии остро пробил слева по линии навылет. Точно так же он выиграл и ещё одно очко, сравняв счёт в матче — 4:4.
После этого Медведев начал перепалку с арбитром. Поначалу была не совсем понятна причина. Оказалось, что во время подачи россиянина начался дождь и его возмутило то, что игру не прервали раньше.
«Это же небезопасно», — негодовал Даниил.
Встречу в итоге остановили. Главный судья поначалу надеялся быстро продолжить матч, поэтому теннисисты какое-то время сидели на корте под зонтами, однако затем их всё же увели в подтрибунное помещение.
Перерыв продлился два часа. Причём дважды спортсмены были готовы выйти на корт, но стихавший на время дождь усиливался вновь. После паузы Медведев, как и в начале сета, постарался сразу же включиться в борьбу, но, в отличие от первого гейма, грек не позволил сопернику сделать брейк.
Развить успех Стефаносу снова не дала погода. После его подачи теннисистам пришлось в очередной раз экстренно покидать стадион.
Вернуться они смогли только через один час 40 минут. Пришла очередь Даниила подавать. Он начал гейм с двойной ошибки, но затем взял очко благодаря удачному отскоку мяча от троса. Это взбодрило россиянина: он выравнял ситуацию, а потом эффектным ударом навылет сравнял счёт в сете — 5:5.
А далее всё пошло не по плану Стефаноса. Он вёл 40:0, но потом неожиданно начал ошибаться: смазал удар с бэкхенда, попал в сетку. В итоге имевшееся преимущество улетучилось и превратилось в брейк-пойнт, которым Даниил сразу же воспользовался. А после спокойно подал на сет — 7:5.
Вторая партия прошла по тому же сценарию. Но с двумя исключениями: без перерывов на дождь и с меньшим числом розыгрышей, поскольку на действиях теннисистов всё же сказалась усталость.
Медведев вновь сразу же сделал брейк, затем Циципас выравнял ситуацию в шестом гейме, но при счёте 5:5 отдал свою подачу. Снова на стороне россиянина оказался трос. Грек собирался вколотить смэш, но мяч задел сетку, что помогло Даниилу его догнать. Он воспользовался шансом и обвёл соперника справа по линии. Третьей ракетке мира оставалось подать на матч, что он и сделал спокойно, не позволив оппоненту даже зацепиться за гейм, — 7:5.
Радость от победы спортсмен выразил неожиданным образом — танцем. Он повторил движения Стефаноса после победы в полуфинале хардового турнира в Цинциннати.
«Мне понравилось сегодня играть. Было очень тяжело из-за задержки, связанной с дождём. Я разогревался шесть или семь раз, но на самом деле иногда это может сбить вас с толку, вы можете немного злиться из-за ситуации. Сегодня, не знаю почему, я просто смеялся. Было так много моментов, когда мой тренер говорил: «Они открывают площадку, пойдём разогреемся». Мы начинали и затем получали смс: «Дождь сильный, можете не разминаться». Мы смеялись над этим, мы действительно были в порядке», — приводит слова Медведева ATP.
В финале «Мастерса» в Риме Даниил встретится с Хольгером Руне. И с учётом всех событий субботы у датчанина есть явное преимущество: он будет отдыхать почти на полдня больше. Но россиянин в субботу показал, что умеет справляться с любыми трудностями, в том числе и с капризами погоды.
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