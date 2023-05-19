В шаге от личного рекорда: Кудерметова проиграла Калининой и не смогла выйти в финал представительного турнира в Риме

Вероника Кудерметова не смогла пробиться в первый в карьере финал теннисного турнира серии WTA 1000. В Риме она в трёх сетах уступила Ангелине Калининой. Матч получился очень упорным: в двух геймах девушки провели по 14 розыгрышей, а во втором сете при счёте 3:5 россиянка сотворила маленькое чудо, взяв 16 очков подряд. Однако это не сказалось на психологическом состоянии соперницы, которая вырвала победу в третьей партии и стала второй украинкой с 2009 года после Элины Свитолиной, добравшейся до финала Открытого чемпионата Италии.

Вероника Кудерметова подходит ко второму турниру Большого шлема в хорошей физической форме. После провального старта сезона, когда ей удалось лишь дважды добраться до полуфиналов в Аделаиде и Дохе, она заметно прибавила в игре. В начале мая теннисистка впервые в карьере попала в четвёрку сильнейших на турнире WTA 1000 в Мадриде и остановилась в шаге от решающего матча, уступив первой ракетке мира Иге Свёнтек.

А следом повторила успех в Риме. И если в столице Испании у неё не было шанса пробиться в финал (представительница Польши победила со счётом 6:1, 6:1), то в Италии россиянка была очень близка к тому, чтобы установить личный рекорд и побороться за трофей.

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К слову, эти два турнира показывают, что Вероника даже за две недели стала сильнее. В первых турах в Мадриде и Риме ей по иронии судьбы достались одни и те же соперницы: сначала теннисистка встречалась с Нурией Парризас-Диас, а затем с Анастасией Потаповой. И если на первом турнире девушке потребовались все шесть сетов для выхода в следующий круг, то в Италии с испанкой она справилась за две партии — 7:5, 6:2, а к соотечественнице нашла подход в концовке встречи, взяв четыре гейма подряд.

Очень хорошее впечатление произвела Кудерметова и в противостоянии с Мари Боузковой. Чешка занимает 38-е место в рейтинге WTA, а в прошлом году 24-летняя спортсменка завоёвывала трофей в Праге. Вероника в матче не оставила сопернице ни шанса — 6:2, 6:2. Россиянка хорошо подавала и совершила большое число классных ударов, в том числе 30 навылет.

Куда сложнее получился четвертьфинал с Чжэн Циньвэнь. Несмотря на юный возраст — китаянке всего 20 лет, — она уже входит в топ-30 лучших теннисисток мира, а также любит выступать на грунте. За последний год она выиграла восемь из 12 матчей на этом покрытии.

В итоге противостояние девушек длилось два с половиной часа. Вероника в борьбе отдала первый сет, позволив Чжэн Циньвэнь взять один гейм на своей подаче, а далее постепенно перехватила инициативу. Хотя не обошлось без неожиданных обменов очками, когда девушки брали чужие подачи под ноль, и споров с арбитром, которые чуть не стоили Кудерметовой победы.

Ангелина Калинина, противостоявшая россиянке в полуфинале, не была для неё непроходимой соперницей, как Ига Свёнтек или Арина Соболенко. Ранее девушки встречались дважды и по разу выиграли. Последнее очное противостояние состоялось в этом году в Дубае, оно получилось очень упорным и завершилось в пользу украинки.

Специалисты ждали борьбы и в этот раз. И они оказались правы: полуфинал длился почти три часа. Только на первые шесть геймов теннисистки потратили 40 минут, а в последнем из них было 14 розыгрышей. Вероника заработала пять брейк-пойнтов, но ни один так и не смогла реализовать.

Похоже, расстроившись из-за неудачи, она сразу же под ноль отдала свою подачу. Украинка таким подарком воспользовалась. Девушки ещё раз обменялись брейками, но Калинина довела дело до победы — 7:5.

Не менее упорной получилась вторая партия. Ангелина сумела сделать брейк в пятом гейме, и при счёте 5:3 в её пользу создалось впечатление, что Вероника уже не сможет исправить ситуацию. Но женский теннис — вещь очень непредсказуемая. Кудерметова нашла в себе внутренние силы и выиграла 16 очков подряд — 7:5.

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Надо отдать должное Калининой: четыре гейма, отданные под ноль, её не сломили. В третьем сете она сразу же вцепилась в подачу соперницы и с пятой попытки её взяла. Вероника сопротивлялась, но вернуть равенство никак не удавалось. Вместо этого россиянка уступила сопернице ещё в одном гейме на своей подаче, и ситуация стала катастрофической — 0:4.

Ангелина не собиралась откладывать дело в долгий ящик и попыталась победить в матче уже на приёме при счёте 5:1. Болельщики вновь увидели триллер, состоявший из 14 розыгрышей, но Кудерметова устояла.

Увы, на второе чудо-спасение сил у спортсменки не нашлось. В упорнейшей борьбе чуть сильнее была украинка. За встречу она взяла всего на два очка больше: 102 против 100 у россиянки. У Кудерметовой лучше статистика по активно выигранным мячам (41—32), но настолько же хуже результат по числу невынужденных ошибок (35—26).

Калинина стала второй украинкой с 2009 года, пробившейся в финал турнира WTA 1000 в Риме. Ранее трофей дважды брала Элина Свитолина. Ну а Кудерметовой в данной ситуации точно не стоит расстраиваться. Нужно учесть ошибки и готовиться к «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году она впервые в карьере добралась до четвертьфинала. И теперь имеет хорошие шансы улучшить этот результат, может быть, даже побороться за трофей, особенно если с Открытого чемпионата Франции снимется первая ракетка мира Ига Свёнтек, получившая в Риме травму бедра. В обновлённом рейтинге WTA Вероника поднимется с 12-й на 11-ю строку.