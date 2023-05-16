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Селиваненко объяснил поражение Рублёва в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Риме

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении Андрея Рублёва в четвёртом круге на турнире серии «Мастерс» в Риме.
Селиваненко объяснил поражение Рублёва в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Риме
  • AP
  • © Antonietta Baldassarre

«Мы видим в Риме на примере многих матчей, насколько ровный уровень у большого количества игроков, в том числе и у тех, кто особо неизвестен широкой аудитории. Это теннис, в котором выигрывает не всегда тот, кто на бумаге казался сильнее», — цитирует Алексея Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Россиянин проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

В следующем круге немец встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

Ранее Рублёв и Хачанов снялись с турнира в Риме в парном разряде.

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