Селиваненко объяснил поражение Рублёва в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении Андрея Рублёва в четвёртом круге на турнире серии «Мастерс» в Риме.

«Мы видим в Риме на примере многих матчей, насколько ровный уровень у большого количества игроков, в том числе и у тех, кто особо неизвестен широкой аудитории. Это теннис, в котором выигрывает не всегда тот, кто на бумаге казался сильнее», — цитирует Алексея Селиваненко «Спорт-Экспресс».

Россиянин проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

В следующем круге немец встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

Ранее Рублёв и Хачанов снялись с турнира в Риме в парном разряде.