Селиваненко объяснил поражение Рублёва в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Риме
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«Мы видим в Риме на примере многих матчей, насколько ровный уровень у большого количества игроков, в том числе и у тех, кто особо неизвестен широкой аудитории. Это теннис, в котором выигрывает не всегда тот, кто на бумаге казался сильнее», — цитирует Алексея Селиваненко «Спорт-Экспресс».
Россиянин проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.
В следующем круге немец встретится с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.
Ранее Рублёв и Хачанов снялись с турнира в Риме в парном разряде.