Халеп выступила с заявлением после нового обвинения в допинге

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп отреагировала на новое обвинение в допинге.

«С момента, как в отношении меня выдвинули обвинение о применении допинга, я живу в жутком кошмаре. Никогда не задумывалась о том, чтобы принимать запрещённые вещества.

Когда выяснилось, что я стала жертвой, чьё имя запятнали, они придумали некие неправильные изменения в крови. Но три известных эксперта доказали, что с моей кровью всё в порядке», — написала Халеп в соцсетях.

Напомним, что в декабре румынская теннисистка сдала положительный допинг-тест на аналог эритропоэтина и была отстранена от соревнований до окончания разбирательства.

Ранее сообщалось, что допинг попал в организм Халеп через спортивное питание.